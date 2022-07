Air France KLM : KLM perd aussi son directeur des opérations

(Boursier.com) — KLM (Air France KLM) perd son directeur des opérations. René de Groot a informé le Conseil de surveillance de la compagnie néerlandaise qu'il quittera ses fonctions de Chief Operating Officer à compter du 15 juillet. Cette annonce fait suite à sa décision de prendre un poste auprès d'une autre compagnie aérienne. Peut-être du côté d'easyJet qui a aussi annoncé lundi le départ de son COO...

René de Groot a été nommé COO en novembre 2014 et a débuté son premier mandat en tant que membre du Conseil d'administration statutaire de KLM en avril 2015. Il a été reconduit dans ses fonctions en 2019, son second mandat devant initialement se terminer en 2023. En plus de son rôle en tant que COO, De Groot est responsable du certificat de transporteur aérien de KLM auprès de l'Autorité de l'aviation civile néerlandaise. Il démissionnera également de ce poste à compter du 15 juillet.

À la suite de son départ, le conseil de surveillance de KLM a engagé la procédure de recherche d'un successeur. KLM espère pouvoir pourvoir le poste vacant à court terme.