Air France KLM : KLM obtient enfin l'aide de l'Etat néerlandais

(Boursier.com) — Quelques semaines après Air France, KLM obtient à son tour une aide d'Etat. Le conseil d'administration du groupe a approuvé un financement pour le transporteur hollandais d'un montant total de 3,4 milliards d'euros soutenu par l'État néerlandais. Le plan de soutien de la compagnie comprend une ligne de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros, accordée par 11 banques, dont trois banques néerlandaises et huit banques internationales, ainsi qu'un prêt direct de 1,0 milliard d'euros.

Les conditions associées au prêt direct sont liées à des engagements de la compagnie en matière de développement durable ainsi qu'au rétablissement des performances et de la compétitivité de KLM, incluant un plan de restructuration global et la contribution de ses employés. KLM s'est également engagée à suspendre le versement de dividendes à ses actionnaires tant que ces deux prêts n'auront pas été intégralement remboursés.

Ces mécanismes d'aide, qui restent soumis à l'approbation de la Commission européenne et du Parlement néerlandais, fourniront à KLM les moyens nécessaires pour remplir ses obligations et s'adapter dans un secteur que la crise mondiale va gravement perturber.

"KLM traverse une crise sans précédent liée au COVID-19", a déclaré Pieter Elbers, Directeur Général de KLM. "Grâce à ce financement, KLM peut continuer à assumer pleinement son rôle social important dans le processus de reprise économique et de développement durable. Dans la période à venir nous travaillerons d'une part à la restauration de notre réseau, et d'autre part à la mise en oeuvre d'un plan de restructuration et des conditions exigeantes liées à ce soutien financier".

L'aide de l'État néerlandais à KLM vient s'ajouter au soutien accordé par l'État français à Air France pour un montant total de 7 milliards d'euros annoncé le 7 mai dernier.