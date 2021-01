Air France KLM : KLM contrainte d'arrêter tous ses vols long-courrier ?

(Boursier.com) — Nouveau coup de bambou chez KLM. La compagnie néerlandaise devrait être contrainte de cesser tous ses vols long-courrier en raison des dernières décisions et mesures mises en place par le gouvernement pour endiguer la pandémie de coronavirus. Un porte-parole du transporteur a expliqué au 'De Telegraaf' que KLM devait immobiliser au sol ses plus gros avions. Les restrictions de voyage annoncées semblent également être le coup de grâce pour le hub aérien de Schiphol. Les DG de KLM et de l'aéroport d'Amsterdam se sont entretenus mardi soir avec le gouvernement au sujet de ces mesures drastiques, mais selon les initiés, cela n'a servi à rien, précise le quotidien. Les syndicats craignent pour leur part que ces mesures entraînent la suppression de centaines de postes supplémentaires.