Air France KLM : KLM a fini de rembourser l'Etat néerlandais

(Boursier.com) — KLM a remboursé la dernière tranche de 277 millions d'euros des 942 millions d'euros de prêts obtenus auprès du gouvernement néerlandais et des banques locales en 2020. La filiale hollandaise d'Air France KLM a versé 311 millions d'euros aux banques le 3 mai puis 354 ME supplémentaires le 3 juin, remboursant ainsi la totalité des prêts bancaires obtenus. En remboursant les 277 ME de prêts accordés par le gouvernement néerlandais, KLM a désormais soldé sa dette envers l'Etat. KLM se dit extrêmement reconnaissant envers le gouvernement néerlandais et les banques pour leur soutien pendant la pandémie. "En remboursant ses emprunts le plus rapidement possible, KLM montre qu'elle prend ses responsabilités au sérieux et qu'elle tient ses promesses envers ses parties prenantes financières, l'État et la société ", ajoute KLM.