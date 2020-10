Air France KLM : KLM a dévoilé son plan de restructuration

Crédit photo © KLM

(Boursier.com) — KLM (Air France KLM) a envoyé son plan de restructuration au ministère des Finances néerlandais. Après avoir trouvé un accord avec les syndicats, la remise de ce plan par KLM était une condition importante pour l'obtention du prêt et des garanties du gouvernement, d'un montant total de 3,4 milliards d'euros.

Ce plan prévoit des accords avec toutes les catégories de salariés ainsi qu'une réduction des coûts de 15% et une diminution de moitié de ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030. Des économies importantes seront réalisées grâce, entre autres, à la suppression progressive des avions en leasing et au déploiement d'une flotte plus efficace. Du côté de la main d'oeuvre, KLM explique que les mesures déjà prises, telles que le non-renouvellement des contrats temporaires (1.500) et le programme de départ volontaire (2.000) ont permis de réduire la taille de la compagnie. D'ici la fin de l'année, le groupe emploiera près de 4.500 salariés de moins qu'avant la crise du COVID-19. "Malheureusement, de nouvelles réductions ne peuvent être exclues étant donné l'ampleur et la profondeur de la crise", souligne KLM.

"Aujourd'hui, nous avons fait un grand et très important pas vers la restructuration de KLM. Le plan que nous avons présenté au ministre est une condition préalable au paquet de financement et donc une étape importante dans le redressement de KLM. L'objectif est de faire en sorte que KLM survive à cette crise et en sorte plus fort. Ces mesures sont d'une grande portée et douloureuses pour tous les employés de KLM, mais elles sont nécessaires. Je suis reconnaissant du soutien du gouvernement néerlandais et fier des efforts de toutes les personnes impliquées pour atteindre ce résultat... ", a déclaré Pieter Elbers, directeur général de KLM.