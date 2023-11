Air France-KLM investit dans une usine de production de SAF aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Air France-KLM confirme sa coopération stratégique avec DG Fuels en investissant dans une usine de production de SAF aux Etats-Unis. Le Groupe est pleinement engagé dans la réduction de son empreinte carbone et souhaite être un précurseur en matière d''aviation durable. En 2022, il était le premier utilisateur mondial de SAF, avec un volume représentant 17% de la production mondiale. En comparaison Air France-KLM ne représentait dans le même temps que 3% de la consommation mondiale de kérosène conventionnel.

En octobre 2022, Air France-KLM a annoncé la signature d'un contrat d'approvisionnement auprès de DG Fuels couvrant 600.000 tonnes de SAF, pour des livraisons entre 2027 et 2036. Aujourd'hui, le transporteur annonce une nouvelle étape majeure dans sa coopération avec DG Fuels, avec un investissement de 4,7 millions de dollars réalisé par Air France dans le producteur de SAF. Cet investissement - une première pour Air France-KLM - représente un développement clef dans le renforcement du partenariat entre le Groupe Air France-KLM et DG Fuels.

Il contribuera à l'achèvement des travaux de développement nécessaires à l'obtention de la décision finale d'investissement (FID) pour la première usine de DG Fuels, qui sera située en Louisiane. Cet investissement confirme l'ambition du Groupe de participer au financement d'études de projets permettant le développement de capacité de production de SAF, afin d'établir progressivement un réseau d'approvisionnement diversifié, capable de répondre aux besoins au niveau mondial.

En plus de cet investissement, Air France-KLM a acquis une nouvelle option pour acheter jusqu'à 75.000 tonnes de SAF par an à DG Fuels, avec des livraisons prévues dès 2029. Pleinement engagé dans la réduction de son impact environnemental, le Groupe Air France-KLM a pour objectif de réduire de 30% ses émissions de CO2 par passager/km d'ici 2030 par rapport à 2019. Sa trajectoire de décarbonation prévoit l'intégration d'un minimum de 10% de SAF d'ici 2030, aux côtés des autres leviers que sont le renouvellement de la flotte et l'éco-pilotage.

Grâce à son processus de conversion du carbone à haut rendement, DG Fuels maximise la quantité de SAF produite à partir d'une quantité fixe de biomasse. Cette efficacité, combinée à une échelle raisonnable, se traduit par des coûts de production unitaires très bas, ce qui permet à DG Fuels d'atteindre une rentabilité durable tout en offrant aux compagnies aériennes et aux autres clients de SAF des prix compétitifs par rapport au carburant conventionnel. Les SAF produits par DG Fuels ne concurrencent en aucune manière les besoins alimentaires mondiaux, ne nécessitent que très peu d'eau et sont produits dans des installations qui ne produisent pratiquement pas d'émissions atmosphériques. En lien avec son engagement à utiliser de l'énergie renouvelable, DG Fuels soutient le développement de l'énergie éolienne, solaire et d'autres formes d'énergie sans carbone.