Air France KLM : gros rebond de l'activité chez Transavia

Air France KLM : gros rebond de l'activité chez Transavia









Crédit photo © Transavia

(Boursier.com) — Les signaux sont de plus en plus verts chez Air France KLM. Après des mois de paralysie, l'activité repart fort alors que l'heure semble enfin être à l'accalmie sur le front de la pandémie en Europe. Chez Transavia France, on table désormais sur un trafic estival équivalent à celui de 2019. La demande vers la Grèce, l'Espagne et le Portugal est particulièrement forte.

"Nous observons depuis quelques semaines 30 à 40% de ventes en plus par rapport à la même époque en 2019", a affirmé sur 'BFM Business' Nathalie Stubler, CEO de Transavia France. "Il y a un effet rattrapage, parce que pendant un certain nombre de mois on n'a pas vendu". Afin de faire face à cette demande, la compagnie à bas-coûts "va mettre en ligne en juillet-août le même nombre de sièges qu'en 2019. C'est déjà un fort rattrapage: ça fait plusieurs mois qu'on est sur des taux largement inférieurs à 2019".

Ben Smith, le patron d'Air France KLM, se dit également agréablement surpris par le rebond des vols 'loisir'. Lors du 'Paris Air Forum', le dirigeant a indiqué espérer que son groupe puisse opérer avec 60-65% de ses capacités 'normales' cet été tandis que les volumes de réservations sont encourageants, notamment sur le court-courrier. Le trafic long-courrier reste en revanche perturbé par la crise alors que de nombreuses frontières sont encore fermées.