Air France KLM grimpe, Lufthansa envoie des signaux positifs

(Boursier.com) — A contre-courant, Air France KLM grimpe de 1,2% à 4,4 euros en début de séance à Paris. La compagnie franco-néerlandaise bénéficie des signaux positifs envoyés par Lufthansa dans la mesure où le transporteur national allemand a décidé de renforcer son programme de vols pour les prochaines vacances de la Toussaint compte tenu d'une forte demande. 80 vols supplémentaires au départ de l'aéroport de Francfort-Rhin-Main et plus de 50 vols supplémentaires au départ de Munich seront ainsi proposés par Lufthansa au cours des prochaines semaines, les destinations ensoleillées du sud de la méditerranée telles que l'Espagne et la Grèce étant particulièrement prisées.

Lufthansa estime par ailleurs que la demande de voyages d'affaires, l'un des grands points d'interrogation du secteur de l'aviation au sortir de la pandémie, reprend également. Par conséquent, la compagnie continuera à développer ses vols intérieurs sur les lignes particulièrement importantes pour les voyageurs d'affaires. Au cours des dernières semaines, la compagnie aérienne a déjà renforcé ses services pour octobre de 45% par rapport à juillet sur les liaisons de Francfort à Berlin, Hambourg et Munich et de Munich à Berlin, Hambourg et Düsseldorf.