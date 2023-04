Air France KLM : Gilles Mercier succède à Hervé Page comme CEO de Barfield

(Boursier.com) — Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) nomme Gilles Mercier au poste de Chief Executive Officer (CEO) de Barfield, sa filiale américaine. Gilles Mercier est un leader reconnu dont l'expérience permettra à Barfield d'améliorer sa position dans le secteur compétitif de la maintenance aéronautique. Il succède à Hervé Page, qui occupera de nouvelles fonctions au sein du Groupe Air France-KLM. Cette nomination sera effective à partir du 1er juillet 2023.

Gilles Mercier a rejoint Barfield, il y a près de 3 ans en tant que Senior Vice President of Operations (SVP), avant de devenir SVP of Customer Care and Business Development. Gilles Mercier a occupé, avant Barfield, plusieurs fonctions au sein d'AFI KLM E&M, notamment celles de responsable des coûts et des prix, de directeur des opérations de l'atelier moteur, de chef de cabinet du vice-président exécutif d'Air France Industries et de responsable de la transformation.