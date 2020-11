Air France KLM : fin de série haussière

Air France KLM : fin de série haussière









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France KLM, qui restait sur une très belle série haussière de six séances, redonne 4,5% à 5,2 euros en ce début de semaine. Il faut dire que le titre a jusqu'ici été un des grands gagnants de la rotation sectorielle en faveur des valeurs les plus touchées par la crise liée au coronavirus avec un gain de plus de 80% sur un mois ! Ces prises de bénéfices apparaissent ainsi logiques, d'autant plus que dans une note consacrée aux valeurs cycliques, l'équipe de recherche de Morgan Stanley a classé la compagnie aérienne parmi des titres à 'vendre' après le récent rallye.