Air France KLM : fin de série

(Boursier.com) — La série rouge s'arrête là pour Air France KLM. Après avoir perdu du terrain au cours des huit dernières séances, le titre de la compagnie aérienne remonte de 3% à 3,5 euros ce mardi. Le secteur est tiré par le haut par la publication meilleure qu'attendu d'easyJet qui flambe de plus de 10% à Londres. Chez Air France, après avoir affiché une perte opérationnelle de 1,6 milliard d'euros au premier semestre, on anticipe une nouvelle perte de 1,3 MdE sur la deuxième partie de l'année. Selon les informations obtenues par 'La Tribune', "la direction compte sur son plan de redressement pour atteindre une marge positive de 3% en 2022 et 7% en 2023". Air France a annoncé au début de l'été son intention de supprimer 6.560 emplois au sein de la compagnie aérienne phare et un millier d'autres dans sa filiale régionale Hop!.