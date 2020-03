Air France KLM : fin de série

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Air France KLM redonne 2% à 5,2 euros après trois séances de progression. En attendant l'obtention d'une aide probable de l'Etat, la compagnie, comme l'ensemble de ses concurrentes, a reçu une bonne nouvelle de Bruxelles. Les députés européens ont en effet très largement approuvé jeudi une disposition qui suspend jusqu'au 24 octobre les règles communautaires sur les créneaux aériens afin d'éviter les "vols fantômes" quasi vides dans un contexte de crise liée à l'épidémie de nouveau coronavirus en cours. Ces règles contraignent les transporteurs à utiliser 80% de leurs créneaux de décollage et d'atterrissage afin de les conserver l'année suivante.

Concernant plus précisément AF-KLM, Berenberg a dégradé la valeur à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 12 à 7 euros. Le broker note que la destruction de la demande pour les compagnies aériennes semble être deux fois supérieure à celle du 11 septembre et s'est produite plus de deux fois plus rapidement, alors que la reprise est incertaine.