Air France-KLM fait fi de sa future sortie des indices CAC Next 20 et CAC Large 60

(Boursier.com) — La prochaine sortie du titre Air France-KLM des indices CAC Next 20 et CAC Large 60 ne semble pas porter préjudice à l'action de la compagnie aérienne qui grimpe de 3,8% à 10,9 euros en matinée. Dans un marché très bien orienté, la valeur aligne ainsi une troisième séance consécutive de progression.

A compter du 23 décembre, Euronext a annoncé hier soir que le transporteur sera remplacé au sein de ces deux indices par Wordline.

En outre, dans une note consacrée au dossier, Bernstein a réitéré on conseil 'performance de marché' et son objectif de 11,2 euros. Air France-KLM continue de rattraper son retard après un troisième trimestre difficile et des questions restées sans réponse lors de sa journée investisseurs, indique le courtier. "Malgré les progrès réalisés vers la simplification du groupe, en l'absence d'une capacité à restructurer les effectifs, l'entreprise pourrait rester à la merci de l'évolution des revenus unitaires et des mouvements du carburant", souligne toutefois l'analyste.