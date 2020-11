Air France KLM : étudiera diverses options pour ses futures commandes d'appareils

Air France KLM : étudiera diverses options pour ses futures commandes d'appareils









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Si l'heure est davantage à la restructuration et à la consolidation du bilan chez Air France KLM, le transporteur n'en oublie pas pour autant le renouvellement de sa flotte. Ben Smith a ainsi déclaré lors d'une conférence en ligne que le groupe envisagerait diverses options pour ses futures commandes d'appareils à fuselage étroit, du Boeing 737 Max, à une version à plus long rayon d'action de l'Airbus 321 ou de tout modèle plus grand de l'A220. Selon des propos rapportés par 'Bloomberg', le dirigeant a précisé que la compagnie avait passé des commandes pour environ 60 avions à fuselage étroit, mais elle cherchera également à remplacer l'autre moitié de sa flotte pour KLM et Transavia. Le patron d'Air France KLM a par ailleurs indiqué qu'il n'y avait actuellement aucun projet de vols Transavia au départ de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, la compagnie à bas-coûts se concentrant sur la plateforme d'Orly pour ses vols au départ de Paris.