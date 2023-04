Air France-KLM et CMA CGM lancent leur partenariat stratégique dans le fret

(Boursier.com) — Le groupe Air France-KLM et CMA CGM annoncent le lancement effectif du partenariat stratégique de long terme dans le fret aérien qui avait été rendu public en mai 2022. Ce partenariat, d'une durée initiale de 10 ans, verra Air France KLM Martinair Cargo, division du Groupe Air France-KLM, et CMA CGM Air Cargo, filiale du Groupe CMA CGM, mettre en commun leurs réseaux cargo complémentaires, les capacités de leurs appareils tout cargo et leurs services dédiés, afin de construire une offre toujours plus compétitive grâce à leur savoir-faire inégalé et à leur présence mondiale.

Cet accord a reçu l'ensemble des approbations réglementaires nécessaires de la part des autorités compétentes.

Répondre aux besoins des clients grâce à une offre de services accessibles en continu dans le monde entier

Ce partenariat permettra de répondre au besoin croissant des clients de disposer de chaînes d'approvisionnement plus intégrées et plus résilientes. Il s'appuiera sur l'expérience et l'expertise d'Air France-KLM dans le domaine du fret aérien, notamment en matière de transport de marchandises spécialisées (produits pharmaceutiques, denrées périssables, express, etc.), grâce au réseau cargo mondial du groupe et aux installations aux derniers standards de l'industrie dont il s'est doté dans ses hubs mondiaux de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. De son côté, CMA CGM mobilisera son important réseau commercial et sa plateforme logistique mondiale.

Le partenariat tirera parti des atouts respectifs des deux groupes pour offrir aux clients des services personnalisés, flexibles, efficaces et compétitifs. L'offre combinée permettra à ces derniers de bénéficier d'une capacité tout-cargo accrue ainsi que de capacités additionnelles dans les soutes d'avions passagers, d'un réseau de destinations élargi, d'une combinaison de vols réguliers et de vols charters, d'une amélioration des temps de transit et de la flexibilité, ainsi que d'opportunités de correspondances dans le monde entier. Les clients bénéficieront également d'un service client renforcé grâce à un réseau mondial d'agences et à un service dédié aux demandes spécifiques intégrant une cellule "BIG" dédiée aux expéditions de grande taille.

Les clients bénéficient dès à présent d'un accès direct à une plateforme en ligne dédiée ("myCargo") ainsi qu'à des services numériques disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permettant d'effectuer facilement des réservations.

Un service client expert est mis à disposition, permettant de trouver rapidement des solutions adaptées à chaque besoin. Depuis le 20 mars 2023, les vols de CMA CGM sont accessibles sur myCargo et les clients peuvent facilement réserver et combiner des vols opérés par Air France, KLM, Martinair et CMA CGM Air Cargo via ce guichet numérique unique, reconnu comme l'un des plus avancés de l'industrie.

Plus de capacités grâce à une flotte d'avions tout cargo moderne et plus performante sur le plan économique et environnemental

Dans le cadre de ce partenariat, Air France-KLM et CMA CGM exploiteront ensemble les capacités des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives, constituant une flotte moderne et performante comportant actuellement jusqu'à douze appareils tout cargo.