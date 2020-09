Air France-KLM et Amadeus signent un accord permettant une distribution innovante via NDC

Air France-KLM et Amadeus signent un accord permettant une distribution innovante via NDC









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que l'industrie du voyage traverse une période de turbulences, la distribution via NDC (New Distribution Capability) est plus que jamais une priorité stratégique pour Air France-KLM et Amadeus... Aujourd'hui, le groupe Air France-KLM et Amadeus annoncent un accord de distribution NDC innovant. Celui-ci prévoit que l'offre NDC d'Air France-KLM pourra être accessible aux agences de voyages via la plateforme Amadeus et les solutions Amadeus compatibles avec NDC. Pour accéder au contenu d'Air France-KLM diffusé via NDC, les agences devront signer des accords bilatéraux avec Air France-KLM d'une part et Amadeus d'autre part.

Au cours des dernières années, Air France-KLM a travaillé avec Amadeus pour connecter ses services NDC à la plateforme Amadeus. Les premières étapes de vente (shop, order, pay) ont déjà été intégrées et des agences pilotes pourront réserver via NDC en utilisant la plateforme Amadeus d'ici à la fin de l'année. L'intégration complète, incluant les fonctions d'après-vente, devrait être réalisée au cours du premier semestre 2021.

"Nous nous réjouissons que notre contenu NDC soit bientôt accessible aux agences partenaires d'Air France-KLM via la plateforme Amadeus" commente Pieter Bootsma, Chief Revenue Officer d'Air France-KLM. "NDC est une innovation clé pour Air France-KLM car elle permet à nos clients de bénéficier d'offres plus attractives et personnalisées, comme une tarification dynamique et des offres combinées sur mesure. Cet accord marque une étape importante de notre stratégie de distribution et complète notre réseau de distribution NDC existant, en particulier pour les agences dont la clientèle requiert beaucoup de service après-vente, comme les agences de voyages d'affaires."

Les agents de voyages pourront rechercher, comparer, réserver et gérer l'après-vente des offres Air France-KLM à travers un affichage consolidé unique accessible via leur propre solution Amadeus, qu'il s'agisse des Travel API ou de Selling Platform Connect. Amadeus permettra également aux voyageurs d'affaires de réserver via NDC par l'intermédiaire de cytric Travel & Expense.

"Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de longue date avec le groupe Air France-KLM afin de proposer des possibilités de distribution innovantes. C'est une étape importante dans notre projet NDC pour permettre une adoption à grande échelle" déclare Decius Valmorbida, President Travel Unit d'Amadeus. "C'est la preuve à la fois de la robustesse de notre technologie et de la force de notre approche collaborative. Nous travaillons à construire un cadre durable créant de la valeur pour les compagnies aériennes, les agences de voyages et les voyageurs, afin de concrétiser le souhait de notre industrie d'aller vers une distribution davantage centrée sur le voyageur."