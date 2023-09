Air France-KLM et Airbus entrent en négociations exclusives en vue de la création d'une co-entreprise dédiée aux services de maintenance des équipements de l'Airbus A350

(Boursier.com) — Air France-KLM et Airbus annoncent qu'Air France SA ("Air France") et Airbus SA ("Airbus") sont entrés en négociations exclusives en vue d'établir une co-entreprise pour la fourniture au niveau mondial de services de maintenance des équipements de l'Airbus A350 (gestion de la chaîne d'approvisionnement, réparations et création d'un stock mondial partagé d'équipements).

La coopération envisagée prendrait la forme d'une co-entreprise (joint venture) à 50-50 entre Air France et Airbus et impliquerait le transfert de certains équipements d'avions détenus par les deux partenaires dans le stock partagé de la co-entreprise.

Cette co-entreprise, combinant l'expertise d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance et d'Airbus, permettrait la mise en place d'une offre commerciale optimisée visant à répondre au mieux aux besoins croissants de maintenance à long terme de la flotte mondiale d'Airbus A350 (plus de 1.000 avions en commande et 550 actuellement en service dans le monde) grâce à une capacité accrue, une présence mondiale élargie et au développement de solutions innovantes, au bénéfice des clients.

L'objectif est que la co-entreprise soit opérationnelle au premier semestre 2024, en accord avec toutes les exigences de conformité et sous réserve de l'approbation par toutes les autorités compétentes.

Anne Brachet, Directrice générale adjointe d'Air France-KLM Engineering & Maintenance, a déclaré : "Ce projet vise à apporter à nos clients le meilleur de l'expertise de nos deux entreprises sur un produit aussi technique que l'A350. Nous pourrons ainsi mieux répondre aux besoins du marché et garantir la satisfaction de nos clients sur le long terme, avec des solutions de support particulièrement réactives, de grande qualité et au juste prix".

Cristina Aguilar, Senior Vice President Customer Services chez Airbus, a ajouté : "Notre métier est d'offrir le meilleur service à nos clients. A mesure que la flotte mondiale d'A350 s'agrandit, les besoins en support croissent également. Air France-KLM Engineering & Maintenance et Airbus entretiennent une relation de longue date et la mise en commun de nos compétences et capacités en matière d'équipements A350 permettra d'améliorer le service pour nos clients."