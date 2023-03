Air France KLM : encore en vive hausse, encore un renfort chez les analystes

(Boursier.com) — Air France KLM s'offre la tête du SBF120 à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un gain de plus de 3,5% à 1,7 euro. La compagnie aérienne est dopée par une nouvelle note favorable d'analyste puisqu'après Exane BNP Paribas ou la SocGen, la Deutsche Bank a, à son tour, revu à la hausse sa recommandation sur le dossier. La DB conseille en effet désormais d''acheter' le titre en visant 2,30 euros contre 1,75 euro précédemment.

Malgré la prudence du courtier sur les rendements (stabilité supposée en glissement annuel au 3e trimestre puis repli de 5% au 4e trimestre), sur les coûts unitaires hors carburant (en supposant que les niveaux indiqués ne soient pas tout à fait atteints en raison de nouvelles perturbations dans les aéroports dues à des problèmes de contrôle aérien et d'éventuelles actions syndicales affectant les périodes de pointe de voyages) et sur le pétrole lui-même, le broker estime néanmoins que les bénéfices opérationnels 2023 du secteur pourraient être 20% supérieurs à ce qu'il avait envisagé précédemment et environ 18% supérieurs aux estimations actuelles du consensus 'Bloomberg'.