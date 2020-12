Air France KLM : encore des avis

Air France KLM : encore des avis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France KLM reprend 3,3% à 5,45 euros ce vendredi dans un marché qui reste à l'écoute des dernières avancées de la recherche dans la course aux vaccins pour venir à bout de l'épidémie de coronavirus. Dans cette perspective de sortie de crise d'ici 6 à 8 mois, la Deutsche Bank a revalorisé la compagnie aérienne de 2,1 à 3,5 euros, tout en restant à 'vendre'. UBS avait auparavant réhaussé son cours cible de 3,35 à 4,45 euros tout en restant 'neutre'. Pour le courtier, il est probable que les plus grands bénéficiaires du développement des tests anti-Covid seront les transporteurs disposant d'un grand réseau international en 2022... Même si prévoir 2021 ne s'annonce pas aisé, la campagne de tests et le développement de vaccins contre le coronavirus, associés à la restructuration des transporteurs et aux liquidités, devrait conduire à une nouvelle reprise de l'aviation européenne au cours du deuxième semestre de l'année prochaine.

Le titre qui a été jusqu'ici l'un des grands gagnants de la rotation sectorielle du mois de novembre en faveur des valeurs les plus touchées par la crise cherche un second souffle. Les récentes prises de bénéfices apparaissaient ainsi logiques, d'autant plus que dans une note consacrée aux valeurs cycliques, l'équipe de recherche de Morgan Stanley a classé la compagnie aérienne parmi des titres à 'vendre' après le récent rallye...

Depuis le 1er janvier, la valeur perd encore 46% en bourse de Paris.