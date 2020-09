Air France KLM : encore dans le rouge

(Boursier.com) — Air France KLM ne parvient pas à relever la tête. Alors que le marché remonte de plus de 2% ce lundi, le titre de la compagnie franco-néerlandaise reste englué dans le rouge, en baisse de 0,4% à 2,95 euros. Le spectre d'une prochaine augmentation de capital pour renforcer le bilan du groupe continue à peser sur la valeur alors que le transporteur, qui a essuyé une perte opérationnelle de 1,55 milliard d'euros au premier semestre, devrait afficher un déficit d'exploitation de près de 3 MdsE sur l'ensemble de l'année. Il a indiqué le mois dernier perdre 10 millions d'euros par jour en raison de la crise.

Chez les analystes, Exane BNP Paribas a réitéré son avis 'neutre' et on objectif de 4 euros. Selon le consensus 'Bloomberg', seul un spécialiste recommande désormais d''acheter' le titre alors que onze sont à 'conserver' et onze à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 3,13 euros.