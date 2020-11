Air France KLM : encore 10% de repris !

(Boursier.com) — En tête du SBF120, Air France KLM s'envole de plus de 10% à 4,9 euros, prolongeant son gain de 5,4% enregistré lundi. Le transporteur continue à bénéficier de la rotation vers les valeurs les plus touchées par la crise liée au coronavirus alors que les espoirs entourant une campagne de vaccination plus rapide qu'escomptée se sont renforcés ces derniers jours avec les annonces positives de plusieurs groupes pharmaceutiques, Pfizer, Moderna ou AstraZeneca en tête.

Par ailleurs, le directeur général de KLM, Pieter Elbers, a réaffirmé lors d'un entretien accordé à 'Bloomberg TV' que les gouvernements français et néerlandais apportent un soutien similaire et solide au transporteur, qui pourrait avoir besoin davantage d'aides financières "à un moment donné". L'appui des Etats néerlandais et français peut "sembler légèrement différent de l'extérieur", mais le contenu est similaire et reflète l'importance des compagnies aériennes pour leurs économies respectives, a souligné le dirigeant. Ce dernier n'a en revanche pas précisé quand le transporteur en difficulté aura besoin d'un soutien financier supplémentaire.