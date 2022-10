Air France KLM : en forme avant les résultats

(Boursier.com) — Air France KLM avance de 2,6% à 1,59 euro à la veille de la présentation de ses comptes trimestriels. Après les résultats très solides des transporteurs américains, à l'image de ceux de Southwest Airlines ce jour, la compagnie franco-néerlandaise sera sur le pont demain matin. Le consensus, fourni par le groupe, anticipe un bénéfice net de 557 millions d'euros, contre une perte nette de 192 ME à la même période de l'année dernière et un bénéfice de 366 ME en 2019. Le chiffre d'affaires est anticipé à 7,6 MdsE. Les commentaires sur l'évolution des réservations et des capacités seront particulièrement suivis.