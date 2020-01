Air France-KLM : émission obligataire de 750 millions d'euros

(Boursier.com) — Air France-KLM a réalisé avec succès le placement d'une émission d'obligations senior de 750 millions d'euros à 5 ans, assorties d'un coupon de 1,875% par an. Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer, en tout ou partie, l'offre de rachat de trois souches obligataires existantes lancée et annoncée le 6 janvier 2020, ainsi que les besoins généraux de la société. La date indicative de clôture de l'offre de rachat est prévue pour le 13 janvier 2020. Les résultats de l'offre de rachat seront annoncés le 14 janvier 2020 et la date de règlement-livraison de l'offre de rachat et de l'émission des obligations est prévue pour le 16 janvier 2020. Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la gestion dynamique de la structure du bilan de la société. Cette nouvelle émission, combinée à l'offre de rachat, contribuera à la réduction du coût global de la dette du groupe et l'allongement de sa maturité, commente le groupe Air France-KLM.