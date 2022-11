Air France-KLM : émission d'obligations convertibles et/ou échangeables d'environ 300 ME

(Boursier.com) — Air France-KLM continue à travailler sa dette. La compagnie lance une offre d'obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, pour un montant nominal d'environ 300 millions d'euros dans la limite d'un nombre maximum de 200 millions d'actions sous-jacentes par le biais d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. CMA CGM a exprimé l'intention de participer au placement au prorata de sa participation actuelle de 9,0%. Le produit net de l'Offre sera intégralement affecté au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021.

Les obligations seront émises au pair et auront une valeur nominale de 100.000 euros et seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'Air France-KLM. Les conditions définitives des Obligations devraient être déterminées aujourd'hui et le règlement-livraison des Obligations devrait avoir lieu le 23 novembre.

Le cours de référence de l'action sera égal à la moyenne pondérée (VWAP) des cours de l'action d'Air France-KLM sur le marché réglementé d'Euronext à Paris à partir de l'ouverture de la séance de bourse le 16 novembre et jusqu'à la clôture de la séance de bourse le même jour. Le prix de conversion/d'échange des Obligations sera fixé avec une prime comprise entre 20% et 25% au-dessus du cours de référence.

A compter de la date d'émission et jusqu'au 23 novembre 2025 (exclu), les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 5,75% et 6,50% payable trimestriellement à terme échu le 23 Novembre, 23 Février, 23 Mai et 23 Août de chaque année (ou le jour ouvrable suivant si l'une de ces dates est un jour non ouvrable), et pour la première fois le 23 février 2023, sous réserve de toute suspension de paiement des intérêts par la Société (conformément aux modalités des Obligations). A partir du 23 novembre 2025 (inclus), les Obligations porteront intérêt à un taux égal à 1 300 points de base au-dessus du taux Mid-Swap applicable à trois ans en Euro comme taux de référence.

Le taux de référence fera l'objet d'une révision tous les trois ans par la suite. Les intérêts seront payables trimestriellement à terme échu à chaque Date de Paiement d'Intérêts et, le cas échéant, pour la première fois le 23 février 2026, sous réserve de toute suspension du paiement des intérêts. En cas de changement de contrôle, le taux annuel du coupon fixe ou du coupon à taux révisé, selon le cas, sera augmenté de 500 points de base.

A titre illustratif, en considérant une offre d'Obligations d'un montant maximum d'environ 300 millions d'euros, d'une valeur nominale de 100.000 euros par Obligation, et d'un prix de conversion calculé sur la base d'un cours de référence correspondant à un cours de clôture de l'action de 1,4035 euros le 15 novembre 2022, et d'une prime de conversion de 22,5% correspondant au milieu de fourchette de la prime d'émission, la dilution représenterait environ 6,8% du capital social en circulation, si la Société décidait de livrer exclusivement des actions nouvelles lors de la conversion.