Air France KLM devient partenaire de l'Initiative TU Delft-France

(Boursier.com) — A l'occasion du salon MRO Europe, salon annuel de l'activité de maintenance aéronautique, au RAI Amsterdam, Air France-KLM, Air France, et KLM se sont engagés à contribuer conjointement à hauteur de 150 kE par an sur 3 ans à l'initiative TU-Delft France.

Lancée en avril 2023 à l'occasion de la visite d'Etat du Président de la République Emmanuel Macron aux Pays-Bas, cette initiative vise à faire émerger des solutions innovantes afin de décarboner l'industrie aéronautique.

Cette dotation viendra abonder un fonds mis en place par la fondation universitaire et permettra de financer des projets collaboratifs de recherche entre la France et les Pays-Bas.

A l'instar des fonds développés en partenariat avec des universités américaines, l'initiative TU Delft - France vise à apporter rapidement une dimension R&D à des secteurs clés de la double transition verte et numérique. Une première phase (2023-2026) sera consacrée à l'ingénierie aéronautique et portera sur 3 grands domaines d'innovation propres à ces secteurs : carburants verts (hydrogène et SAF) ; matériaux ; propulsion et optimisation des trajectoires. Lancé cet été, l'objectif du projet pilote sur l'ingénierie aéronautique entre Isae-Supaero et la TU Delft est de développer un travail transversal et collaboratif sur le long terme entre les deux instituts via le co-financement de thèses en co-supervision. Un premier appel à candidatures sur l'aéronautique suivra prochainement.