Air France KLM : des analystes plus prudents

(Boursier.com) — Air France KLM perd à nouveau 1,1% à 1,25 euro ce mardi. L'actualité autour de la compagnie franco-néerlandaise est marquée par plusieurs notes d'analystes. La Deutsche Bank a tout d'abord ramené son objectif sur le titre de 1,65 à 1,45 euro tout en restant à 'conserver'. Le courtier reste prudent sur le secteur des transports européens pour le premier semestre 2023 compte tenu du ralentissement de l'activité et de l'inflation. Il favorise les noms de qualité qui, selon lui, sortiront plus forts de la récession, ceux qui sont capables de couvrir l'inflation (Vinci), ceux avec des bases de coûts flexibles (DSV) ou/et des bilans solides (Deutsche Post DHL et Ryanair).

Oddo BHF profite lui d'une étude sur le transport aérien pour dégrader Air France KLM à 'neutre' en visant 1,3 euro. Le trafic aérien n'est pas immunisé contre la récession qui se profile (baisse du PIB attendue de 0,3% en 2023 en Europe) et l'analyste attend désormais un retour sur les niveaux de trafic 2019 en 2025 (vs 2024 précédemment).