Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic lancent leur JV élargie

Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic lancent leur JV élargie









Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic Limited lancent leur entreprise commune élargie offrant un plus grand choix de routes et d'options de fidélité lors des voyages entre l'Europe, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Ce nouveau partenariat offre aux clients des horaires de vol plus pratiques et un objectif commun de garantir une expérience de voyage fluide et cohérente, quelle que soit la compagnie aérienne.

Ce nouveau partenariat permettra aux clients de bénéficier d'horaires plus pratiques, les quatre partenaires partageant le même objectif : offrir à leurs clients une expérience de vol fluide et homogène, quelle que soit la compagnie aérienne qu'ils empruntent. Les clients auront la possibilité de réserver des vols des quatre compagnies depuis chacune de leurs applications mobiles et sites Internet ou par le biais des agences de voyages. Les passagers auront accès à un service primé, à des produits cabines, boissons et rafraîchissements haut de gamme, ainsi qu'à un système de divertissement intégré au dossier des sièges, dans toutes les cabines des vols transatlantiques.

Les nouveaux avantages sont accessibles dès le 13 février. Les titulaires d'une carte de fidélité pourront gagner et utiliser des Miles ou des avantages " élite " sur tous les vols internationaux opérés par les quatre compagnies, ainsi que sur les vols transatlantiques, en Europe ou les vols intérieurs aux États-Unis. Ils disposeront également de nouvelles possibilités de faire évoluer leur statut et d'accéder à des niveaux de fidélité supérieurs. Les membres d'un programme de fidélité " élite " bénéficieront en outre d'un embarquement prioritaire et pourront se détendre dans plus de 100 salons à disposition dans les aéroports lors de leurs déplacements internationaux.

Le réseau étendu est par ailleurs entièrement accessible aux clients de transport de fret et s'articulera autour des hubs dont disposent les quatre compagnies à Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londres-Heathrow, Los Angeles, Minneapolis, New York-JFK, Paris, Seattle et Salt Lake City. Il donne accès à des liaisons directes ou avec une seule escale, sur l'ensemble des territoires d'Amérique du Nord, d'Europe et du Royaume-Uni.

La nouvelle joint-venture offrira jusqu'à 341 vols transatlantiques quotidiens en période de pointe, ainsi que des connexions vers 238 villes en Amérique du Nord, 98 en Europe continentale et 16 au Royaume-Uni et un choix de 110 lignes transatlantiques sans escale.

L'entreprise commune représente environ 23% des capacités transatlantiques totales de transport de passagers et de marchandises et ses recettes annuelles combinées sont estimées à 13 milliards de dollars.