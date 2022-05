Air France-KLM décroche de 20% après l'annonce de l'appel au marché !

(Boursier.com) — Pénalisé par le prochain lancement d'une augmentation de capital de 2,256 milliards d'euros, Air France-KLM a plongé ce mardi de plus de 20% à 3,45 euros en clôture. Cette opération, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, consistera en l'émission de 1.928 millions d'actions nouvelles à raison de 3 actions nouvelles pour 1 action existante au prix unitaire de 1,17 euro.

Les Etats français et néerlandais, qui possèdent respectivement 28,6% et 9,3% du capital du groupe, souscriront à cette opération afin de maintenir leur participation à son niveau actuel. La compagnie de transport maritime CMA CGM y participera à hauteur de 400 millions d'euros, comme annoncé la semaine dernière lors de la présentation de son alliance avec Air France-KLM. China Eastern Airlines (propriétaire de 9,6% du capital) et Delta Air Lines (5,8%) souscriront eux aussi mais verront leur participation diluée car ils n'investiront que le produit de la cession de droits de souscription vendus à CMA CGM.

Marges de manoeuvre stratégiques

Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement des titres super subordonnés émis en avril 2021 et détenus par l'Etat français et au renforcement des fonds propres de la société. "L'opération que nous lançons aujourd'hui vient concrétiser le travail que nous menons depuis plusieurs mois pour consolider notre bilan et renforcer notre autonomie financière. Elle contribuera également à permettre à la société de retrouver ses marges de manoeuvre stratégiques", a déclaré Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM.

Le groupe, qui a enregistré plus de 10 milliards d'euros de pertes nettes sur les deux dernières années, n'a renoué avec les bénéfices qu'au troisième trimestre de l'an dernier et il affichait fin mars un endettement net de 7,66 milliards d'euros. Il avait expliqué en février prévoir de lever jusqu'à quatre milliards d'euros pour rembourser les aides d'Etat.

Pour Goodbody, cette annonce était "un événement très attendu" pour l'entreprise, et si "la dilution est importante, c'est une étape nécessaire au renforcement des fonds propres du groupe".