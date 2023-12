Air France KLM : décolle, le marché salue les objectifs de moyen terme

(Boursier.com) — Très belle séance pour Air France KLM. Si le CAC40 pointe en vive hausse au lendemain des annonces de la Fed, le titre de la compagnie aérienne surperforme largement avec un gain de plus de 8% à 13,2 euros. Il retrouve ainsi ses niveaux de février et affiche désormais un bilan positif depuis le début de l'année. En amont d'une journée investisseurs, le transporteur a indiqué viser une marge opérationnelle supérieure à 8% sur la période 2026-2028, contre une prévision de 7 à 8% sur 2024-2026. Un objectif à peu près conforme à celui fixé par la Lufthansa, qui souhaite également atteindre une marge d'au moins 8% en 2024.

"Nous sommes désormais bien placés pour accélérer davantage et exploiter tout le potentiel des actifs de notre Groupe afin de générer une croissance soutenue et plus rentable", a déclaré Ben Smith, DG d'Air France-KLM. Grâce à une allocation de capital rigoureuse et à un programme de dépenses d'investissement ciblé, Air France-KLM continuera d'investir dans le renouvellement et la maintenance de la flotte pour améliorer sa performance économique, et réduire ses émissions de CO2 et les nuisances sonores.

Pour cela, le Groupe estime des dépenses d'investissement nettes de 3,0 à 3,5 milliards d'euros par an entre 2024 et 2026 et 3,5 à 3,8 MdsE par an en 2027 et 2028. Sur la base d'une nouvelle accélération de son programme de transformation et d'un meilleur rapport coût-efficacité, le résultat opérationnel du Groupe devrait s'améliorer de 2 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années pour l'ensemble des activités.

Alors que les actions d'Air France-KLM ont bondi grâce à la perspective d'une amélioration des marges opérationnelles, la société mère de British Airways, IAG, a vu en novembre son cours s'effondrer après s'être fixé des objectifs à moyen terme d'une marge opérationnelle de 12 % à 15 %. Les investisseurs ont reproché au groupe aérien de ne pas avoir fourni de calendrier plus clair sur le moment où il pourrait reprendre le versement des dividendes.

"Air France-KLM a fait d'énormes progrès en termes d'amélioration de sa rentabilité depuis la période précédant la pandémie, avec des marges se rapprochant de celles des autres transporteurs historiques", affirme à 'Bloomberg' Alex Irving, analyste chez Bernstein. "Cela a été le fruit d'un programme de restructuration de grande envergure : les relations syndicales ont été corrigées, les itinéraires déficitaires ont été supprimés et la simplification de la flotte a commencé ".