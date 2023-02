Air France KLM décolle avec le retour des bénéfices

(Boursier.com) — Air France KLM s'adjuge plus de 6% à 1,78 euro à l'ouverture du marché parisien, les opérateurs saluant la solide fin d'année de la compagnie aérienne. Sur les trois derniers mois de 2022, le groupe franco-néerlandais a enregistré un bénéfice net des activités poursuivies de 504 millions d'euros, contre un déficit de 126 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en hausse de près de 50% à 7,13 milliards d'euros, soit le plus élevé de l'histoire du groupe aérien. L'Ebitda est ressorti à 786 ME, en retrait de 5%. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes. A noter par ailleurs, que pour la première fois depuis bien longtemps, AF a été plus rentable que KLM sur la période avec un profit opérationnel de 144 ME, soit une marge de 3,2%, contre un déficit de 2 ME pour le transporteur néerlandais.

Sur l'ensemble de l'exercice, la société a réalisé un bénéfice net de 728 ME, contre une perte de 3,29 MdsE en 2021, pour des revenus de 26,4 MdsE, en hausse de près de 80% à change constant. Le résultat opérationnel a atteint 1,19 MdE, avec une marge opérationnelle à 4,5%, supérieure à celle de 2019 (4,2%) en dépit d'une forte hausse du prix du carburant.

Air France-KLM est confiant sur la poursuite du contexte de reprise actuel. Ainsi, le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité passage du réseau Air France-KLM à un indice de l'ordre de : 90%-95% pour le premier trimestre de 2023 (par rapport à 2019) ; 90%-95% pour le deuxième trimestre : supérieur à 95% pour le second semestre de 2023 et 95%-100% pour l'ensemble de l'année 2023. Transavia contribuera à cette croissance et prévoit une capacité de l'ordre d'environ 135% pour l'ensemble de l'année 2023.

[#AFKLFY2022] #AirFranceKLM Full Year Results 2022: back to positive net income after a successful year in a challenging context. https://t.co/rP87f6dkqB

— Air France-KLM Group (@AirFranceKLM), via Twitter

Le Groupe anticipe pour l'ensemble de l'année 2023 un coût unitaire stable à prix de carburant et taux de change constants et hors mesure de soutien à l'emploi par rapport à 2022. Ses dépenses d'investissements sont estimées à 3 MdsE. AF-KLM poursuit par ailleurs ses initiatives de transformation rapide et confirme son ambition financière à moyen terme avec pour objectif à long terme une compétitivité accrue. L'objectif à moyen terme est d'atteindre une Marge Opérationnelle de 7 à 8%.

Le groupe précise que le remboursement complet des aides versées par l'Etat français d'ici le mois d'avril est en bonne voie tandis que que sa dette nette s'établissait à 6,3 milliards d'euros à fin décembre, en baisse de 1,9 MdE en rythme annuel. "Nous clôturons l'année avec un résultat net positif, après avoir tourné la page sur Covid, et envisageons l'avenir avec confiance dans notre capacité à relever les défis à venir", a déclaré le PDG Ben Smith.

Citi ('achat') attribue les résultats plus solides qu'attendus au 4e trimestre à la dynamique de prix sur les liaisons long-courriers de la compagnie aérienne, avec des prix unitaires au cours du trimestre en hausse de 22% par rapport aux niveaux de 2019. La banque juge que la tendance pour le premier trimestre et les commentaires sur les coûts sont positifs et voit le consensus revoir à la hausse ses anticipations de résultat opérationnel pour 2023.