Air France KLM : creuse ses pertes après les résultats

(Boursier.com) — Air France KLM creuse ses pertes en séance, en retrait de 5,9% à 1,41 euro. Le transporteur a publié des résultats un peu courts par rapport aux attentes du marché tandis que l'absence de guidance chiffrée sur l'ensemble de l'exercice est également mal perçue. La compagnie souffre également de la comparaison avec IAG, la maison-mère de British Airways, qui a rehaussé ses prévisions après avoir dégagé un Ebit positif sur les trois premiers mois de 2023.

Les grèves des contrôleurs aériens en France continuent par ailleurs de perturber les opérations, notamment à l'aéroport d'Orly à Paris, exposant Air France au risque de hausse des coûts et d'écarts de revenus avec ses concurrents pendant les mois d'été chargés. "Il faut énormément d'efforts de la part de nos équipes opérationnelles pour atténuer ces pertes", a déclaré Ben Smith lors de la conférence de présentation des résultats avec les analystes. "Nous nous attendons à ce que ceux-ci se poursuivent à court terme. Notre compréhension est que cela se poursuivra un à deux jours par semaine dans un avenir prévisible". L'impact des débrayages des contrôleurs est inférieur à 20 millions d'euros jusqu'à présent, a précisé le patron d'AF-KLM. Les pénuries de moteurs et le manque de travailleurs disponibles freinent par ailleurs la reprise du groupe.

AF-KLM a fait état d'une perte opérationnelle de 306 millions d'euros (-17,3%), contre 274,6 ME de consensus, pour un chiffre d'affaires en hausse de 42% sur un an à 6,33 milliards d'euros. L'Ebitda s'est amélioré de 83,4% à 286 ME tandis que la perte nette ressort à 344 ME. Le groupe a transporté 19,7 millions de personnes, en croissance de 35%.

Le Coût unitaire est stable à +0,7% par rapport à 2022 alors que la recette unitaire par Siège Kilomètre Offert (SKO) du Groupe a augmenté de 35,3% à taux de change constant par rapport à l'année dernière. Cette hausse est à la fois portée, par l'augmentation du coefficient d'occupation et parcelle du yield. Le Cash-flow d'exploitation libre ajusté est positif à hauteur de 684 ME (+8,4%) avec un solide niveau de liquidité à 9,7 MdsE. La dette nette est réduite de 0,9 MdE par rapport à la fin de l'année 2022.

Air France KLM a dit ne pas ressentir l'impact de la hausse du coût de la vie, citant plus de 1,5 milliard d'euros de ventes de billets d'avion au premier trimestre et une demande solide sur l'ensemble de son réseau.

A noter par ailleurs, qu'AF a dégagé un Ebitda de 214 ME sur le trimestre contre 70 ME pour KLM. La compagnie française a en revanche essuyé un déficit opérationnel 181 ME, soit une marge de -4,6%, contre un déficit de 128 ME et une marge de -5,1% pour le transporteur néerlandais.

Le Groupe anticipe pour l'ensemble de l'année 2023 un coût unitaire stable à prix de carburant et taux de change constants et hors mesure de soutien à l'emploi par rapport à 2022. Ses investissements nets pour l'ensemble de l'année 2023 sont estimés à 3 MdsE.

Revenant sur le potentiel intérêt de la société pour la TAP, Ben Smith a réitéré son souhait de prendre une participation dans la compagnie portugaise TAP si les conditions sont réunies. AF-KLM ne participera pas à opérations de fusion et acquisition qui mettent en péril les objectifs de marge de l'entreprise, a déclaré le DG, cité par 'Bloomberg'. Le groupe réfléchit toujours à la meilleure voie à suivre pour son positionnement en Amérique latine et a des "options" pour se développer dans la région, a-t-il ajouté.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') note des détails limités sur les tendances estivales et l'absence de perspectives de bénéfices explicites. Bien qu'une forte demande ait été signalée dans la plupart des régions, aucune perspective "explicite" n'a été donnée pour l'Ebit. Citi ('achat') affirme que les résultats ont été principalement tirés par des prix plus élevés, avec une tarification unitaire du réseau passagers au 1er trimestre en hausse d'environ 21% par rapport aux niveaux de 2019, un consensus de +19%. Globalement, le groupe a fait mieux que prévu sur les prix et moins bien sur les coûts, indique la banque.

Bernstein ('sous-performance') explique enfin que la perte opérationnelle a dépassé "d'un cheveu" le consensus, à -306 millions d'euros contre -294 ME attendus. La firme se prépare pour un été fort et, comme de nombreuses compagnies aériennes, est optimiste pour la période de pointe des voyages cette année. Le broker souligne par ailleurs la légère réduction des perspectives de capacités, avec une cible de 95% des niveaux de 2019 en 2023 contre 95% à 100% prévus précédemment.