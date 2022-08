Air France KLM confirme ses bonnes dispositions, brokers en soutien

(Boursier.com) — Air France KLM confirme sa belle forme du moment en Bourse avec un titre qui gagne encore 3,8% à 1,4 euro. Il faut dire que la compagnie aérienne bénéficie de deux recommandations favorables d'analystes pour débuter la semaine dans la mesure où HSBC et Oddo BHF sont tous les deux passés à l''achat' sur le dossier. La banque anglaise a remonté sa cible de 1,2 à 1,6 euro pendant que le broker a rehaussé son objectif de 1,45 à 1,7 euro.

Oddo BHF estime que les effets de la restructuration sont sous-estimés par le marché tandis que le nouvel environnement concurrentiel apparaît plus favorable avec la disparition d'acteurs agressifs en termes de tarifs comme Norwegian et Level ou encore XL et Aigle Azur. De plus, un des apports majeurs de la publication semestrielle est clairement l'amélioration de la visibilité sur la génération de cash et la restauration du bilan.

Le transporteur a fait état vendredi d'un résultat opérationnel positif au deuxième trimestre, confirmant le redressement de son activité post-pandémie sur fond de reprise de la demande. La compagnie, qui a affiché un bénéfice opérationnel de 386 millions d'euros sur la période mars-juin, table sur un résultat opérationnel "nettement positif" au troisième trimestre et s'attend à ce que son résultat d'exploitation sur l'ensemble de l'année 2022 s'inscrive dans le vert, pour la première fois depuis 2019. Sur le trimestre clos fin juin, le groupe a enregistré un cash-flow libre opérationnel ajusté positif de 1,5 milliard d'euros "grâce à un EBITDA positif et à des ventes de billets dynamiques".