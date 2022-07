Air France-KLM confirme le redressement de son activité post-pandémie

(Boursier.com) — Le groupe aérien Air France-KLM annonce un bénéfice opérationnel au titre du deuxième trimestre, confirmant le redressement de son activité post-pandémie de COVID-19 sur fond de reprise de la demande. La compagnie franco-néerlandaise, a ainsi affiché un bénéfice d'exploitation de 386 million euros sur la période mars-juin. Elle table désormais sur un résultat opérationnel "significativement positif" au troisième trimestre et s'attend à ce que son résultat d'exploitation sur l'ensemble de l'année 2022 s'inscrive dans le vert, pour la première fois depuis 2019.

Le Résultat net à 324 millions d'euros, est en amélioration de 1,8 milliard d'euros par rapport au même trimestre l'année dernière. Le Cash-flow libre d'exploitation ajusté est donc positif à hauteur de 1,5 milliard d'euros, en amélioration de 1,3 milliard d'euros par rapport au même trimestre en 2021, grâce à un EBITDA positif et à des ventes de billets

dynamiques.

Bilan en cours d'assainissement

Air France-KLM/Air France a remboursé 1,6 milliard d'euros d'obligations perpétuelles de l'Etat français (coupon inclus). KLM a entièrement remboursé le RCF soutenu par l'Etat et le prêt direct de l'Etat néerlandais pour un montant de 942 millions d'euros

La dette nette est à 6 milliards d'euros, en baisse de 2,2 milliards d'euros par rapport à la fin de l'année 2021 grâce à un flux de trésorerie opérationnel libre ajusté positif et à l'émission de droits réalisée en juin 2022.

Le groupe précise avoir déjà levé 2,8 milliards d'euros sur l'augmentation de capital de 4 milliards d'euros annoncée en février dernier...

Le Directeur général du Groupe, Benjamin Smith a déclaré :

"La forte reprise à laquelle nous assistons cet été met à l'épreuve l'ensemble du transport aérien. Bien qu'Air France-KLM se soit préparé à des niveaux de demande proches de ceux d'avant la pandémie, nos compagnies ne sont pas épargnées par les difficultés opérationnelles observées dans le monde entier. La satisfaction de nos clients est au coeur de nos priorités et nous savons que nous n'avons pas été entièrement en mesure de fournir la qualité de service attendue de notre part. Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance et leur patience. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers nos employés pour leur engagement indéfectible, même dans des situations difficiles. C'est grâce à leur dévouement et à leur sens de la responsabilité collective que nous sommes en mesure de présenter des recettes et des résultats meilleurs qu'attendus ce trimestre. À l'avenir, nous continuerons à mettre en oeuvre notre stratégie en vue de poursuivre la transformation de notre organisation. Nous souhaitons accroître notre résilience face aux changements de notre environnement tout en continuant à accélérer nos efforts pour rendre notre groupe - et l'aviation dans son ensemble - plus durables".