Air France KLM Component Services Shanghai et AvtechTyee signent un accord de coopération industrielle

(Boursier.com) — Air France Industries KLM Engineering & Maintenance Components China et AvtechTyee ont signé un accord de coopération industrielle. Il permet à la filiale d'AFI KLM E&M basée à Shanghai d'être un atelier de réparation agréé en Chine. Dans le cadre de cet accord, AFI KLM E&M Components China est désormais le centre de réparation d'AvtechTyee en Chine continentale pour soutenir les services après-vente de l'OEM sur ses produits. Grâce à cet accord, AFI KLM E&M Components China devient un fournisseur habilité pour les opérateurs chinois sur les produits AvtechTyee. En plus des services de test, de réparation et de révision, AFI KLM E&M Components China offre les meilleures solutions locales de MRO, de la modification avionique à la gestion des garanties OEM. En outre, cette coopération permettra aux deux parties d'explorer les besoins futurs du marché.