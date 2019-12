Air France-KLM : commande 10 gros-porteurs A350-900

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Air France-KLM a passé une commande ferme de 10 gros-porteurs A350-900 supplémentaires, portant ainsi à 38 le nombre total d'appareils de ce type commandés.

Grâce à l'acquisition de ces gros-porteurs, les plus efficients et innovants du marché, la compagnie bénéficiera d'une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de ses appareils. Ces A350 seront exploités par Air France. La rationalisation et la modernisation de la flotte sont des axes majeurs de notre stratégie pour reconquérir notre position de leader en Europe , a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général du groupe Air France-KLM. Ces efforts renforceront notre performance économique et opérationnelle tout en nous permettant d'atteindre nos objectifs ambitieux en matière de développement durable, grâce à une consommation de carburant réduite de 25% par rapport aux appareils de génération précédente. L'A350-900 est un joyau de l'expertise européenne d'Airbus plébiscité par nos clients. Nous sommes heureux de le voir devenir un nouveau coeur de la flotte d'Air France .

L'A350 XWB bénéficie d'une conception innovante sur le plan de l'aérodynamique. Son fuselage et sa voilure sont en fibre de carbone, et sa propulsion est assurée par de nouveaux moteurs Rolls-Royce caractérisés par leur faible consommation de carburant. Combinées, ces caractéristiques se traduisent par des performances opérationnelles incomparables, avec une réduction de 25 pour cent de la consommation de carburant et des émissions. La cabine "Airspace by Airbus" de l'A350 XWB, la plus silencieuse dans la catégorie des bi-couloirs, offre aux passagers et à l'équipage les équipements les plus modernes pour la plus confortable des expériences de vol.

Air France-KLM exploite actuellement une flotte de 159 appareils Airbus.