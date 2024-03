Air France KLM : chute après une fin d'année compliquée

(Boursier.com) — Air France KLM souffre de la comparaison avec IAG, propriétaire de British Airways et d'Iberia. Et le marché ne s'y trompe pas puisque le titre AF-KLM décroche de plus de 10% en début de séance à Paris pendant que IAG avance de 1% à Londres.

Le groupe britannique a plus que doublé son bénéfice au quatrième trimestre et a réussi à dépasser ses bénéfices d'avant la pandémie pour l'année, alors que la compagnie franco-néerlandaise a essuyé une perte nette conséquente sur la fin d'année, pénalisée par la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient et une hausse du cout unitaire, bien que partiellement compensées par la baisse du prix du kérosène. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont obligé certains moteurs à rester dans les ateliers de réparation ont également pesé sur les trois derniers mois de l'année.

Le résultat d'exploitation a ainsi baissé de 190 ME par rapport à l'année précédente, avec une perte de 56 ME, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 6,7% (à taux de change constant) à 7,4 MdsE. Le coût unitaire du Groupe au SKO, à prix de carburant et change constants, est en hausse de 3,5% par rapport à l'année précédente dû à une hausse des coûts liés aux perturbations opérationnelles pour 70 millions d'euros et à l'impact non-cash lié au plan d'actionnariat salarié selon la norme IFRS 2 pour 30 ME.

De son côté, IAG a dégagé un profit opérationnel ajusté de 502 ME (+5,2%) sur les trois derniers mois de 2023 pour des revenus en hausse de 13% à 7,22 MdsE. Le bénéfice après impôts a bondi à 504 millions d'euros contre 232 ME un an plus tôt. Sur l'ensemble de 2023, l'entreprise a enregistré un bénéfice après impôts de 2,7 milliards d'euros contre 431 ME en 2022, pour des recettes en hausse de près d'un tiers à 29,5 MdsE. La société s'est dite confiante sur le fait de pouvoir générer des flux de trésorerie disponibles " significatifs " cette année et d'augmenter sa capacité d'environ 7%. Elle anticipe une légère hausse de ses coûts hors carburants sur l'exercice, à mesure que l'entreprise augmentera ses dépenses.

Cotation...

"En 2023, IAG a plus que doublé sa marge opérationnelle et ses bénéfices par rapport à 2022, a généré un excellent flux de trésorerie disponible et a renforcé son bilan, retrouvant sa capacité pour se rapprocher des niveaux d'avant Covid dans la plupart de ses principaux marchés", a déclaré le directeur général Luis Gallego.

Sur l'ensemble de 2023, AF-KLM est de son côté parvenu à améliorer sa marge opérationnelle de 1,2 point à 5,7% alors que son chiffre d'affaires s'est établi au niveau record de 30 MdsE, en hausse de 14% sur un an, porté par les ventes de billets. Le groupe a par ailleurs réduit sa dette nette de 1,3 milliard d'euros en 2023 à 5 MdsE. "Nous sommes satisfaits d'avoir pu renforcer davantage notre bilan et d'avoir restauré les fonds propres du groupe", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith.

Les coûts unitaires augmenteront de 4% au premier trimestre dans un contexte de "persistance de coûts de perturbation élevés" et de paiements de salaires ponctuels, avant de se stabiliser dans une fourchette de 1 à 2% pour l'année, a précisé le groupe aérien. La firme prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts, y compris Transavia, en hausse de 5% en 2024. Elle n'observe par ailleurs pas de recul de la demande de voyages aériens, même si l'inflation continue de grignoter les dépenses des ménages.