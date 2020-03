Air France-KLM : Causeway Capital Management monte au capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 mars 2020 par l'AMF, la société Causeway Capital Management LLC (Los Angeles, Californie), agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 30 janvier 2020, le seuil de 5% du capital de la société Air France-KLM et détenir, à cette date, pour le compte desdits clients et fonds, 21.506.317 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 3,67% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air France-KLM sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, au 2 mars 2020, pour le compte desdits clients et fonds, 27.483.661 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 6,41% du capital et 4,69% des droits de vote de cette société.