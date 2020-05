Air France-KLM : Bruxelles autorise l'aide de l'Etat français

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour Air France-KLM. Bruxelles vient d'autoriser le soutien financier accordé par l'Etat français à Air France.

Il y a dix jours, le transporteur a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 4 milliards d'euros octroyé par un syndicat de six banques à Air France-KLM et Air France. Ce prêt bénéficie d'une garantie de l'Etat français à hauteur de 90% et d'une maturité de 12 mois, avec deux options d'extension d'un an consécutives, exerçables par Air France-KLM. Le groupe a également obtenu un prêt d'actionnaire de l'Etat français d'un montant de 3 MdsE et d'une maturité de quatre ans, avec deux options d'extension d'un an consécutives exerçables par Air France-KLM.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, déclare : "L'industrie aéronautique est importante en termes d'emplois et de connectivité. Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, Air France a également joué un rôle essentiel dans le rapatriement des citoyens et pour le transport de matériel médical. Cette garantie française de 7 milliards d'euros et ce prêt d'actionnaire apporteront à Air France les liquidités dont elle a besoin d'urgence pour faire face à l'impact de l'épidémie de coronavirus. Nous avons coopéré étroitement avec la France, comme avec de nombreux autres États membres, pour faire en sorte que le soutien public nécessaire pour faire face à la crise actuelle puisse être mis en place aussi rapidement et efficacement que possible, conformément aux règles de l'UE. La France a également annoncé des plans pour certains choix de politique verte en ce qui concerne Air France. Bien. Les États membres sont libres de concevoir des mesures conformes à leurs objectifs politiques et aux règles de l'UE".