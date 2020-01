Air France KLM bondit dans le sillage de Ryanair

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SBF120, Air France KLM s'adjuge 2,2% à 10 euros en début de séance. Le titre de la compagnie aérienne grimpe en fait dans le sillage de Ryanair qui s'envole de plus de 8% à Londres après avoir relevé sa prévision de profits annuels. Le transporteur irlandais vise désormais un résultat net 2019-2020 compris entre 950 millions et 1,05 milliard d'euros, grâce à des performances supérieures aux prévisions pendant la période des fêtes de fin d'année. IAG (+4,5%) et Lufthansa (+1,5%) sont également dopés par cette annonce.