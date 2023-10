Air France KLM : bon troisième trimestre attendu

(Boursier.com) — Après l'avalanche du jour, le programme sera un peu plus léger demain du côté des publications d'entreprises. Plusieurs grands noms de la cote parisienne passeront néanmoins sur le gril, dont Air France KLM. La compagnie arienne, qui perd encore plus de 3,5% ce jeudi, devrait publier de solides résultats dans un contexte de forte demande persistante et de tendances de prix favorables, selon les analystes. Les investisseurs se concentreront sur l'impact possible des tensions au Moyen-Orient et sur les réductions de capacité prévues par le gouvernement néerlandais à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam. Le consensus, fourni par le transporteur, table en moyenne sur un résultat opérationnel de 1,376 milliard d'euros pour des revenus de 8,7 MdsE. Le profit net est attendu à 991 ME.

Outre les résultats, AlphaValue souhaite obtenir des commentaires de la direction sur l'éventuelle acquisition de la TAP, les plafonds de vols à l'aéroport de Schiphol et la possibilité que les États-Unis imposent des limites connexes, ainsi que l'impact des dernières perturbations dans les aéroports en France. Morgan Stanley tentera pour sa part d'obtenir de plus amples détails sur la stratégie derrière le retrait d'Air France d'Orly, les progrès dans la reprise des voyages d'affaires et les éventuelles inquiétudes sur les prix compte tenu de l'accélération récente de l'expansion des capacités sur les marchés long-courrier.