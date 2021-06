Air France KLM : bientôt sur le marché obligataire ?

Air France KLM : bientôt sur le marché obligataire ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France KLM pourrait renforcer son bilan dans les prochains jours en levant 600 millions d'euros sur le marché obligataire. Selon un document adressé aux investisseurs consulté par 'Reuters', le groupe aérien organise ce jour des réunions téléphoniques avec des investisseurs au sujet de cette éventuelle émission obligataire. Il a mandaté Deutsche Bank, Santander et Société générale comme coordinateurs mondiaux pour organiser les réunions et éventuellement gérer l'émission. Si les conditions de marché le permettent, Air France-KLM prévoirait d'émettre des obligations à trois et cinq ans et de lever 300 ME pour chaque tranche.