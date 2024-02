Air France KLM : bien orienté pour commencer la semaine

(Boursier.com) — Contre la tendance, Air France KLM avance de 1,1% à 11,4 euros en ce début de semaine à Paris. Barclays a ajusté la mire sur le dossier de 18 à 19 euros tout en maintenant son avis 'surpondérer'. La banque reste optimiste sur IAG et la compagnie franco-néerlandaise, car il estime que les transporteurs nationaux réaliseront une forte activité et un bon exercice en 2024 grâce notamment à la vigueur de la demande sur l'axe transatlantique et à la baisse des prix du carburant qui compenseront l'inflation hors carburant. A l'inverse, le courtier dégrade la Lufthansa à 'pondération en ligne', citant l'impact des " relations volatiles " avec les syndicats sur les coûts de la main-d'oeuvre et la productivité...