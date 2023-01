Air France KLM : bien orienté

(Boursier.com) — Trop prudent, Oddo BHF relève nettement ses estimations 2023 sur le secteur aérien européen. Après un solide quatrième trimestre en termes de yield et en l'absence d'inflexion dans les réservations en ce début d'année, le retour des capacités, plus ou moins graduel suivant les sociétés, offrira une meilleure absorption de l'inflation tout en modérant la tendance des yields, explique le broker. Ce dernier confirme sa préférence pour Ryanair ('surperformer' avec une cible de 18 euros) et relève Lufthansa à 'surperformer'. A contrario, il dégrade Wizz Air à 'neutre' après sa belle appréciation. L'analyste réitère également son avis 'neutre' sur Air France-KLM (endettement élevé, consensus de FCF optimiste) avec une cible relevée de 1,3 à 1,65 euro.