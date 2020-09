Air France KLM : au tapis

Air France KLM : au tapis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France KLM perd encore 5% à 2,9 euros en cette fin de semaine, sur un nouveau plancher historique. Le Credit Suisse a réduit sa cible de 15% à 2,2 euros tout en maintenant son avis 'sous-performer'. Le broker explique son choix par la très lente reprise attendue des voyages d'affaires alors qu'il prévoit désormais une baisse de 65% du 'trafic entreprises' en 2021 par rapport à 2019. Le courtier mise sur une reprise progressive de 10 à 20% d'ici 2024, les déplacements internes étant le moteur du rebond. Avec environ 30 à 35% des revenus passagers d'AF-KLM générés par le trafic corporate en 2019, ces perspectives sont particulièrement sombres pour le groupe, souligne le courtier, qui revoit ainsi sa prévision de perte d'EBIT 2021 de 706 millions d'euros à 1,7 milliard d'euros.

Plus globalement, la compagnie, dont la capitalisation boursière a fondu de 70% cette année, n'échappe pas à la crise sans précédent qui frappe l'ensemble de l'industrie aéronautique. Malgré les aides des gouvernements français et néerlandais, les investisseurs tablent désormais sur un appel au marché au cours des prochains mois pour renforcer le bilan du groupe. Une hypothèse que n'a d'ailleurs pas écartée la direction, le management ayant plusieurs fois indiqué vouloir "mettre en oeuvre des mesures de renforcement de ses fonds propres et quasi-fonds propres d'ici mai 2021, si les conditions de marché le permettent".

Le transporteur, qui a essuyé une perte opérationnelle de 1,55 milliard d'euros au premier semestre, devrait afficher un déficit d'exploitation de près de 3 MdsE sur l'ensemble de l'année. Il a indiqué le mois dernier perdre 10 millions d'euros par jour en raison de la crise.