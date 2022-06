Air France-KLM annonce le succès de son augmentation de capital de 2,256 MdsE

(Boursier.com) — Air France-KLM annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont le lancement a été annoncé le 24 mai 2022.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 9 juin 2022, la demande totale s'est élevée à environ 2 240 millions d'actions, soit près de 2,261 milliards d'euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 116% :

1.831.278.510 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 95% des actions nouvelles à émettre ;

la demande à titre réductible a porté sur 409.004.428 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 96.623.592 actions nouvelles.

Le produit brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 2.256 millions d'euros (dont 1.611 millions d'euros souscrit en espèces), prime d'émission incluse, correspondant à l'émission de 1.928 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 1,17 euro.

Benjamin Smith, CEO d'Air France-KLM a déclaré : "Le succès de notre augmentation de capital est une démonstration forte de la confiance de nos actionnaires existants et des nouveaux investisseurs dans les perspectives d'Air France-KLM. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de transformation et de réorganisation de notre Groupe, nous permettra de renforcer notre bilan et d'accroître notre flexibilité stratégique. Dans un contexte de forte demande de voyages, Air France-KLM continuera à mettre en oeuvre sa feuille de route stratégique axée sur une rentabilité et une durabilité accrues, tout en répondant aux attentes de ses clients, en respectant ses engagements en matière de RSE et saisissant les opportunités qui se présenteront avec la reprise du secteur des compagnies aériennes."

A l'issue du règlement-livraison de l'augmentation de capital, le capital social d'Air France-KLM s'élèvera à 2.570.536.136 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

Les Etats français et néerlandais ont participé à hauteur de leurs droits, leur participation restant inchangée, réitérant ainsi leur confiance dans les performances d'Air France-KLM CMA CGM devient un nouvel actionnaire stratégique de référence avec une participation de 9% au capital d'Air France-KLM. Le produit net de l'émission sera affecté principalement au remboursement accéléré des aides d'Etat et à la réduction des coûts financiers qui y sont liés, ainsi qu'à la réduction de l'endettement net d'Air France-KLM.