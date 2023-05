Air France KLM : amélioration confirmée du résultat d'exploitation au T1

(Boursier.com) — Air France KLM annonce une forte demande au cours du premier trimestre 2023 avec 19,7 millions de passagers à bord, en croissance de 35% par rapport à 2022. Le Chiffre d'affaires total du Groupe ressort à 6,3 MdsE, en amélioration de 1,9 MdE (+42%) par rapport à l'année précédente, porté par une demande forte et continue. Le Coût unitaire Groupe au SKO est stable à +0,7% par rapport à 2022.

Le résultat d'exploitation est de -0,3 MdE, avec une marge opérationnelle à -4,8%, supérieure à celle de 2022 (-7,9%).

Le Cash flow d'exploitation libre ajusté est positif à hauteur de 0,7 MdE avec un solide niveau de liquidité à 9,7 MdsE. La dette nette est réduite de 0,9 MdE par rapport à la fin de l'année 2022.

Le groupe souligne une poursuite du désendettement avec un ratio de dette nette/EBITDA de 1,5x, contre 1,8x à la fin de l'année 2022.

Le Directeur général du groupe, M. Benjamin Smith, a déclaré : "Au premier trimestre, Air France-KLM a continué à capitaliser sur la dynamique de reprise dans le secteur aérien. Je remercie l'ensemble de mes collègues qui ont travaillé sans relâche tout au long de ce trimestre pour veiller à ce que nous poursuivions notre chemin vers une rentabilité durable. Le Groupe affiche une fois encore une forte croissance de son chiffre d'affaires ainsi qu'une solide génération de flux de trésorerie grâce aux ventes de billets très encourageantes pour la saison été. Ceci ouvre la voie à une saison estivale dynamique sur l'ensemble de notre réseau mondial, à laquelle toutes nos équipes se préparent activement. Je me réjouis également que nous ayons désormais remboursé l'intégralité des aides d'État, ce qui nous libère des contraintes qui y étaient associées, et nous permet de retrouver notre marge de manoeuvre stratégique. Nous sommes désormais autonomes. Pour préparer l'avenir, nous restons concentrés sur le renforcement de notre bilan et sur les efforts de transformation. C'est ce travail qui nous permettra de continuer à améliorer notre compétitivité tout en accélérant nos efforts de décarbonation."