Air France KLM : Alitalia pourrait devenir 'membre associé' de la JV avec Delta et Virgin

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Air France KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic pourraient approfondir leur coopération avec Alitalia, notamment par le biais de leur alliance commerciale, indique le transporteur franco-néerlandais. Une déclaration transmise à 'Bloomberg' qui intervient au lendemain de l'annonce de Fabio Lazzerini, le futur patron de la nouvelle Alitalia. Ce dernier a affirmé être en pourparlers sur une possible alliance commerciale avec Air France KLM et la Lufthansa.

Selon AF-KLM, Alitalia pourrait devenir "membre associé de l'entreprise commune élargie lancée plus tôt cette année". Les trois transporteurs, qui disposent actuellement d'accords de partage de codes avec Alitalia, sont "déterminés à favoriser le rapprochement avec la nouvelle Alitalia".