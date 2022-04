Air France KLM : AG en vue...

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Air France-KLM sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra, le mardi 24 mai à 14h30 à l'Hôtel Hilton Paris Charles de Gaulle, à Tremblay-en-France.

Dans cette perspective, les informations relatives à l'Assemblée générale sont disponibles sur le site internet, à la rubrique Finance/ Actionnaires / Assemblée Générale, et tenues à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires. L'avis de réunion préalable, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'administration, ainsi que la description des modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire (BALO) du 18 avril 2022.

Il est rappelé que les actionnaires ont la possibilité de voter à distance, préalablement à la tenue de l'Assemblée générale. A cet effet, ils sont vivement encouragés à participer soit par internet, soit par correspondance aux fins de voter ou de donner pouvoir ou encore d'obtenir sa carte d'admission.

L'Assemblée générale sera retransmise en direct sur le site internet de la société.