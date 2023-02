Air France KLM affiche une marge opérationnelle de 4,5% sur l'année écoulée, supérieure à 2019

(Boursier.com) — Air France KLM annonce ce vendredi que les réservations en 2023 atteignent quasiment leurs niveaux de 2019. La direction insiste ainsi sur la forte augmentation de la capacité du groupe à 85%, du niveau de 2019, et un coefficient d'occupation à 84%.

Le groupe franco-néerlandais fait état d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre en hausse de près de 50% en rythme annuel à 7,13 milliards d'euros, soit le plus élevé de l'histoire du groupe aérien. Le chiffre d'affaires total ressort à 26,4 MdsE sur l'exercice écoulé. Le résultat d'exploitation est de 1,2 MdE, avec une marge opérationnelle à 4,5%, supérieure à celle de 2019 (4,2%) en dépit d'une forte hausse du prix du carburant.

Le résultat net est positif à hauteur de 0,7 MdE, soutenant la restauration des fonds propres du groupe. Le cash flow d'exploitation libre ajusté est à 1,9 MdE avec un solide niveau de liquidités de 10,6 MdsE. La dette nette est réduite de 1,9 MdE par rapport à la fin de l'année 2021.

Le Directeur général du Groupe, M. Benjamin Smith a déclaré : "Tout au long de l'année 2022, Air France-KLM a démontré une fois encore sa résilience et son agilité dans un contexte de crises sans précédent. Malgré les effets du variant Omicron, de la guerre en Ukraine, la situation inflationniste et les difficultés opérationnelles dans les principaux aéroports l'été dernier, le Groupe et ses compagnies ont réussi à tirer parti de la forte demande de voyage.

Sur le plan financier, nous avons mené à bien des opérations d'envergure, visant à la fois à restaurer nos fonds propres et à renforcer notre bilan tout en poursuivant le remboursement des aides d'Etat. Nous avons également conclu des accords majeurs, dont un partenariat commercial stratégique avec le Groupe CMA CGM, qui est devenu notre principal actionnaire privé.

Nous avons poursuivi nos efforts de transformation à tous les niveaux du Groupe. Nous voulons sortir de cette crise plus forts, plus efficaces, et en leader de l'aviation durable. Les investissements engagés dans le renouvellement de notre flotte et dans le domaine des Carburants d'Aviation Durables (SAF) illustrent notre détermination à jouer un rôle central dans la décarbonation non seulement de nos propres opérations mais du secteur tout entier.

Nous clôturons l'année avec un résultat net positif, signe que nous avons tourné la page du Covid, et regardons l'avenir avec une confiance dans notre capacité à relever les défis à venir.

Je remercie l'ensemble des clients qui ont choisi de voyager avec nous en 2022, ainsi que nos salariés, qui ont fait de cette année un succès par leur travail et leur engagement sans faille au service de l'excellence."

Remboursement complet des aides versées par l'Etat français

"Le début de l'année 2022 a été difficile, avec la persistance de l'épidémie de COVID-19, le début de la guerre (en Ukraine), et ensuite les difficultés dans les aéroports et l'inflation. Je suis toutefois très content de dire que nous avons terminé le quatrième trimestre de 2022 mieux que nous ne l'avions fait en 2019", a ajouté le directeur financier d'Air France-KLM, Steven Zaat.

Le groupe a précisé que le remboursement complet des aides versées par l'Etat français d'ici le mois d'avril était en bonne voie et que sa dette nette s'établissait désormais à 6,3 milliards d'euros, en baisse de 1,9 milliard d'euros en rythme annuel.

Steven Zaat a ajouté que la pénurie de personnel à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, aux Pays-Bas, risquait de ne pas s'améliorer d'ici la fin du mois de juin. "Nous observons une amélioration, ce qui est très bien... Nous subissons bien sûr les effets de la pénurie globale de personnel, également dans les aéroports, mais nous voyons que les opérations reprennent progressivement".