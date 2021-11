Air France KLM, Accor, Klepierre chutent, Eurofins Scientific bondit

(Boursier.com) — On prend les mêmes et on recommence. La découverte d'un nouveau variant du coronavirus, dont les mutations "très inhabituelles" selon les scientifiques pourraient lui permettre d'échapper à la réponse immunitaire déclenchée par une vaccination, provoque de lourds dégagements sur les valeurs du tourisme, du transport et des loisirs, sans oublier les foncières. A Paris, Air France KLM et Accor chutent de 10%, Safran trébuche de 9%, Klepierre abandonne 10% et Groupe ADP perd près de 8%.

A l'inverse, les 'valeurs Covid', soit les groupes actifs dans la fabrication de tests et/ou liés à la production de vaccins sont recherchés. Eurofins Scientific (+5,2%), bioMerieux (+3,4%) et Sartorius Stedim (+3,3%) occupent ainsi les trois premières places du SRD.